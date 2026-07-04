Milli sporcular Avrupa sahnesinde! Hedef madalya ve rekor

Polonya'da yarın başlayacak VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye, atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında özel sporcularıyla mücadele edecek. 12 Temmuz'a kadar sürecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hedefi doğrultusunda madalya ve rekor için yarışacak.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bydgoszcz kentindeki organizasyonda milli sporcular, atletizm, masa tenisi ile yüzme branşlarında mental ve otizm kategorilerinde mücadele edecek.

12 Temmuz Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şöyle: Atletizm: Elif Bayar, Ezo Çaylak Masa tenisi: Burak Burç, Efe Gümüş, Enes Burç, Lara Samsunlu, Medine Karakurt, Melike Eylül Kırsakal Yüzme: Ada Zehra Anlatıcı, Seçil Açıkgöz, Bilge Kağan Yılgın, Ali Şiroğlu, Mert Aslan, Doruk Davran, Eymen Özdemir, Korcan Bulut Özdemir, Ulaş Yılmazoğlu, Zeynep Duru Çiftçi, Hikmet Cem Sezgin

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, sporculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında mücadele edecek özel sporcularımıza güvenimiz tamdır. Her birinin büyük bir azim, disiplin ve kararlılıkla ülkemiz adına mücadele edeceğine inanıyorum. Hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlanmak, özel sporcularımızın madalya ve rekorlar ile ülkemize döneceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.