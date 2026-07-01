Wimbledon 2. tur maçları: Zeynep Sönmez’in maçı ne zaman saat kaçta?
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'daki başarılı başlangıcının ardından ikinci turda ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak. Mücadelenin saati henüz netleşmezken, yayınlanacağı kanallar belli oldu. Tenisseverler şimdi gözünü Londra'daki kritik randevuya çevirdi.
Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Zeynep Sönmez, ikinci turda korta çıkmaya hazırlanıyor. İlk turdaki performansıyla dikkat çeken milli tenisçi, bu kez ABD'li Claire Liu karşısında üçüncü tura yükselmek için mücadele edecek.
CLAIRE LIU ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİ OLDU
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun en prestijli grand slam turnuvalarından Wimbledon'da kadınlar tekler ilk turunda dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile dünya 146 numarası Claire Liu karşılaştı.
Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, rakibini 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bu sonucun ardından Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi de resmen Claire Liu oldu.
ZEYNEP SÖNMEZ-CLAURE LIU MAÇI NE ZAMAN?
Wimbledon tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde Zeynep Sönmez ile Claire Liu, 1 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Organizasyonun resmi maç programında karşılaşmanın oynanacağı gün kesinleşirken, müsabakanın başlama saati henüz açıklanmadı.