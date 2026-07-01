Wimbledon 2. tur maçları: Zeynep Sönmez’in maçı ne zaman saat kaçta?

Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Zeynep Sönmez, ikinci turda korta çıkmaya hazırlanıyor. İlk turdaki performansıyla dikkat çeken milli tenisçi, bu kez ABD'li Claire Liu karşısında üçüncü tura yükselmek için mücadele edecek.