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Wimbledon 2. tur maçları: Zeynep Sönmez’in maçı ne zaman saat kaçta?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Wimbledon 2. tur maçları: Zeynep Sönmez’in maçı ne zaman saat kaçta?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'daki başarılı başlangıcının ardından ikinci turda ABD'li Claire Liu ile karşılaşacak. Mücadelenin saati henüz netleşmezken, yayınlanacağı kanallar belli oldu. Tenisseverler şimdi gözünü Londra'daki kritik randevuya çevirdi.

Londra'da devam eden Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Zeynep Sönmez, ikinci turda korta çıkmaya hazırlanıyor. İlk turdaki performansıyla dikkat çeken milli tenisçi, bu kez ABD'li Claire Liu karşısında üçüncü tura yükselmek için mücadele edecek.

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci turda Claire Liu ile karşılaşacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ikinci turda Claire Liu ile karşılaşacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

CLAIRE LIU ZEYNEP SÖNMEZ'İN RAKİBİ OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun en prestijli grand slam turnuvalarından Wimbledon'da kadınlar tekler ilk turunda dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile dünya 146 numarası Claire Liu karşılaştı.

Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, rakibini 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bu sonucun ardından Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi de resmen Claire Liu oldu.

İkinci tur mücadelesi 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)İkinci tur mücadelesi 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

ZEYNEP SÖNMEZ-CLAURE LIU MAÇI NE ZAMAN?

Wimbledon tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde Zeynep Sönmez ile Claire Liu, 1 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Organizasyonun resmi maç programında karşılaşmanın oynanacağı gün kesinleşirken, müsabakanın başlama saati henüz açıklanmadı.

Maç, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Maç, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli tenisçinin ikinci tur mücadelesi, Wimbledon'ın Türkiye yayıncıları aracılığıyla canlı olarak ekranlara gelecek. Milli tenisçinin ikinci tur mücadelesi TRT Spor, TRT Spor Yıldız, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Londra'daki kritik mücadelede üçüncü tur bileti sahibini bulacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Londra'daki kritik mücadelede üçüncü tur bileti sahibini bulacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

ZEYNEP SÖNMEZ ÜÇÜNCÜ TUR İÇİN KORTA ÇIKIYOR

Wimbledon'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Zeynep Sönmez, ikinci turu geçerek kariyerinde önemli bir başarıya daha imza atmayı hedefliyor. Çim kort sezonunda form grafiğini yükselten milli raket, Claire Liu karşısında kazanması halinde adını üçüncü tura yazdıracak.

Londra'da düzenlenen sezonun en prestijli grand slam organizasyonlarından biri olan Wimbledon'da gözler şimdi Zeynep Sönmez'in vereceği kritik mücadeleye çevrilmiş durumda.

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