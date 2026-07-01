Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesi! Meksika - Ekvador karşı karşıya
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 yarışı hızla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Meksika ve Ekvador karşı karşıya geliyor. Meksika'nın ev sahipliğinde oynanacak kritik mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 maçları tüm hızıyla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Meksika ve Ekvador, üst tura geçmek için kıyasıya mücadele verecek. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada düdüğü Slavko Vincic çalacak. Kazanan takım adını son 16'ya yazdırırken, kaybeden ekip ise turnuvaya veda edecek.
İLK 11'LER
Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora Zambrano, Lira, Romo; Alvarado, Quinones, Jimenez
Ekvador: Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah, Valencia, Plata
MEKSİKA- EKVADOR MAÇI HANGİ KANADAL SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda-Fas maçı 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü TSİ 04.00'te TRT 1 ekranlarında şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.