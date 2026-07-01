Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesi! Meksika - Ekvador karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 maçları tüm hızıyla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Meksika ve Ekvador, üst tura geçmek için kıyasıya mücadele verecek. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada düdüğü Slavko Vincic çalacak. Kazanan takım adını son 16'ya yazdırırken, kaybeden ekip ise turnuvaya veda edecek.