CANLI | Meksika - Ekvador
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 yarışı hızla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Meksika ve Ekvador karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Hava şartları nedeniyle ertelenen Meksika-Ekvador karşılaşmasında ilk düdük çalarken, maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 maçları tüm hızıyla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Meksika ve Ekvador, üst tura geçmek için kıyasıya mücadele veriyor.
MAÇA FIRTINA ENGELİ
Meksika-Ekvador karşılaşmasında başlama vuruşu fırtına nedeniyle ertelenmesinin ardından ilk düdük çaldı.
İLK YARI
5' Meksika etkili geldi. Gilberto Mora'nın ceza sahası dışından şutu auta gitti.
14' Roberto Alvarado'nun uzaktan şutunda Meksika gole yaklaşsa da top kaleyi bulmadı.
15' Meksika sağ kanattan köşe vuruşu kazandı ve baskısını artırdı.
18' Ekvador'da John Yeboah'ın şutu isabetsiz oldu.
22' GOL | Meksika 1-0 Ekvador
Julian Quinones, Roberto Alvarado'nın asistinde fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
25' Karşılaşmada sıcak hava nedeniyle planlanan su molası verildi.
28' Su molasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.
31' GOL | Meksika 2-0 Ekvador
Raul Jimenez, Julian Quinones'in asistinde topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.
35' Ekvador, Moisés Caicedo ile köşe vuruşu kullandı ancak savunmayı aşamadı.
40' Ekvador üst üste kullandığı köşe vuruşlarıyla baskı kurdu. John Yeboah'ın kaleyi bulan şutunda Meksika savunması gole izin vermedi.
42' Piero Hincapie'nin kafa vuruşu isabetsiz oldu.
44' Raul Jimenez'in kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı.
İLK 11'LER
Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora Zambrano, Lira, Romo; Alvarado, Quinones, Jimenez
Ekvador: Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah, Valencia, Plata
MEKSİKA- EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Meksika- Ekvador maçı 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü TSİ 04.40'te TRT 1 ekranlarında şifresiz ve naklen olarak yayınlanaıyor.