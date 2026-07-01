Beşiktaş'ta Ouattara transferinde mutlu son! Türkiye'ye geliş saati belli oldu

Beşiktaş, Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geliyor.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasında birçok oyuncuyla yolarını ayıran siyah-beyazlılar, bir yandan da yeni isimleri renklerine bağlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA OUATTARA TRANSFERİNDE MUTLU SON

Fransız kulübü Monaco ile anlaşan Beşiktaş, 21 yaşındaki Fransız sol bek oyuncu Kassoum Ouattara'nın bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Fildişi Sahili asıllı Fransız sol bek, saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak. Ouattara'nın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Kassoum Ouattara'nın nihai transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü AS Monaco ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Kassoum Ouattara, transfer görüşmesini sonuçlandırmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere bu akşam saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacaktır."