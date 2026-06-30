Fas Hollanda'yı penaltılarla eledi! 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi

026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Normal süresi ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçta turlayan takımları seri penaltı atışları belirledi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Fas, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fas ile Hollanda arasındaki mücadele nefesleri kesti. Maçın uzun bölümü golsüz eşitlikle geçilirken ilk golü bulan taraf Hollanda oldu. Turuncular, 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle öne geçerek avantajı yakaladı. Ancak Fas, son ana kadar oyundan kopmayarak uzatma dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı yeniden dengeye getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Fas, 90+1. dakikada Issa Diop'un golüyle skoru 1-1'e taşıdı. Bu golün ardından mücadele uzatmalara giderken iki ekip de temkinli bir oyun ortaya koydu. Uzatma devrelerinde yakalanan fırsatlar değerlendirilemeyince son 16 turuna yükselecek takımı seri penaltı atışları belirledi.

PENALTILARDA FAS HATA YAPMADI

Seri penaltı atışlarında daha soğukkanlı kalan Fas, kritik anlarda rakibine üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu. İki takım da çokça penaltıyı değerlendiremezken, daha az kata yapan Fas oldu. Bu sonuçla Fas, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam etti. Hollanda ise turnuvaya son 32 turunda veda ederken, Fas bir üst turda çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Fas son 16 turunda Kanada ile eşleşti.