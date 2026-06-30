Dünya Kupası'nda son 16 yarışı! Hollanda Fas ile kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 maçları tüm hızıyla devam ederken grup aşamalarını tamamlayan Hollanda ve Fas, üst tura geçmek için kıyasıya mücadele verecek. Monterrey Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak. Kazanan takım son 16'ya adını yazdıracak.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Diaz, El Khannous, Saibari

HOLLANDA FORMDA GELİYOR

F Grubu'nda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Hollanda, 7 puan toplayarak liderlik koltuğunda son 32 turuna yükseldi. Grup aşamasında Japonya ile 2-2 berabere kalan "Portakallar", ardından İsveç'i 5-1 ve Tunus'u 3-0 gibi farklı skorlarla mağlup ederek form grafiğini yükseltti. Teknik direktör Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkili hücum hattıyla şampiyonluğun güçlü adayları arasında gösteriliyor.

FAS SÜRPRİZ PEŞİNDE

C Grubu'nu 7 puanla tamamlayan Fas, averaj farkıyla ikinci sırada yer alarak adını eleme turuna yazdırdı. Turnuvaya Brezilya karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Kuzey Afrika temsilcisi, daha sonra İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi ise 4-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin öğrencileri, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen yıldız isimleriyle 2022 Dünya Kupası'ndaki başarılı performansını bu turnuvada da tekrarlayarak yeni bir sürprize imza atmayı hedefliyor.



HOLLANDA-FAS MAÇI HANGİ KANADAL SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Hollanda-Fas maçı TRT 1 ekranlarında TSİ 04.00'te şifresiz ve naklen olarak yayınlanacak.