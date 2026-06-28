Dünya Kupası'nda kader maçı! Cezayir ile Avusturya karşı karşıya
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda heyecan doruğa ulaştı. Son 32 turuna yükselecek takımların belli olacağı kritik haftada Cezayir ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Afrika temsilcisi ile Avrupa ekolünü karşı karşıya getirecek dev mücadele, 28 Haziran Pazar günü saat 05.00'te başlayacak. Grubun kaderini belirleyecek karşılaşmanın canlı anlatımı, tüm gelişmeleri ve anlık detayları ahaber.com.tr'de olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında sona yaklaşılırken gözler J Grubu'na çevrildi. Son 32 turuna yükselecek takımların belli olacağı kritik haftada Cezayir ile Avusturya kozlarını paylaşacak.
İlk maçında Arjantin'e mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise Ürdün'ü 2-1 mağlup ederek umutlarını son maça taşıyan Cezayir, galibiyet alması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Turnuvaya Ürdün galibiyetiyle başlayan ancak ikinci maçta Arjantin'e yenilen Avusturya ise alacağı en az 1 puanla son 32 biletini cebine koyacak.
AFRİKA TEMSİLCİSİ KAZANMAK ZORUNDA
Teknik kapasitesi yüksek oyuncuları ve hızlı hücum organizasyonlarıyla dikkat çeken Cezayir, kader maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Afrika temsilcisi, kritik mücadeleyi kazanarak Dünya Kupası'nda yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.
AVUSTURYA'YA BERABERLİK YETİYOR
Disiplinli futbol anlayışı ve takım savunmasıyla öne çıkan Avusturya ise avantajlı taraf olarak sahaya çıkacak. Avrupa temsilcisi, mücadeleden puanla ayrılması halinde grup aşamasını geçerek son 32 turuna yükselmeyi garantileyecek.
J GRUBU'NDA DÜĞÜM BU MAÇTA ÇÖZÜLECEK
J Grubu'nda aynı saatte oynanacak Ürdün-Arjantin karşılaşmasıyla birlikte grup perdesi kapanacak. Ancak tüm dikkatler Cezayir ile Avusturya arasındaki kader mücadelesine çevrilmiş durumda. 28 Haziran Pazar günü TSİ 05.00'te başlayacak dev karşılaşmanın ardından J Grubu'ndan son 32 turuna yükselecek ekipler kesinlik kazanacak.