Dünya Kupası'nda kader maçı! Cezayir ile Avusturya karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında sona yaklaşılırken gözler J Grubu'na çevrildi. Son 32 turuna yükselecek takımların belli olacağı kritik haftada Cezayir ile Avusturya kozlarını paylaşacak.

İlk maçında Arjantin'e mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise Ürdün'ü 2-1 mağlup ederek umutlarını son maça taşıyan Cezayir, galibiyet alması halinde adını bir üst tura yazdıracak. Turnuvaya Ürdün galibiyetiyle başlayan ancak ikinci maçta Arjantin'e yenilen Avusturya ise alacağı en az 1 puanla son 32 biletini cebine koyacak.