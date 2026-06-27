CANLI | Gana - Hırvatistan

2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) L Grubu üçüncü ve son maçında Hırvatistan ile Gana karşı karşıya geliyor. İki ekip de son 32 turu için saha çıkacak.

Dünya Kupası L Grubu'nda üçüncü ve son hafta heyecanı dorukta. ABD'nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanacak kritik mücadelede hakem Drew Fischer düdük çalacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TSİ 00.00'den itibaren TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

PUAN DURUMUNDA KRİTİK DENGE

L Grubu'nda son maçlar öncesi puan tablosunda büyük bir çekişme yaşanıyor. İngiltere 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Afrika temsilcisi Gana da 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Hırvatistan 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, henüz puanla tanışamayan Panama ise son sırada yer alarak turnuvaya veda etti.

KİM NASIL TUR ATLAR?

Son 32 turuna yükselecek takımların belirleneceği kritik karşılaşma öncesinde tüm hesaplar yapıldı.

Avantajlı konumdaki Gana'ya üst tura yükselmek için beraberlik yeterli olurken, Luka Modric önderliğindeki Hırvatistan'ın yoluna devam edebilmesi için sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Philadelphia'da oynanacak mücadele, L Grubu'ndan Son 32 Turu'na yükselecek son takımı belirleyecek.