H Grubu'nda kritik 90 dakika! Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan tur bileti için karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, grup aşamasının son haftasında son 16 turuna yükselme hedefiyle kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda dengeleri değiştirebilecek mücadelede alınacak sonuç, hem iki takımın kaderini hem de İspanya ile Uruguay'ın yer aldığı grubun nihai sıralamasını doğrudan etkileyecek.