H Grubu'nda kritik 90 dakika! Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan tur bileti için karşı karşıya
2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, grup aşamasının son haftasında son 16 turuna yükselme hedefiyle kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda dengeleri değiştirebilecek mücadelede alınacak sonuç, hem iki takımın kaderini hem de İspanya ile Uruguay'ın yer aldığı grubun nihai sıralamasını doğrudan etkileyecek.
Grup aşamasının son haftasında gözler H Grubu'na çevrildi. Eleme turu hesaplarının yapıldığı kritik karşılaşmada Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, sahaya çıkacak. Aynı saatte oynanacak diğer mücadeleyle birlikte gruptaki tüm dengeler yeniden şekillenebilir.
YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZMA PEŞİNDE
Afrika futbolunun son yıllarda yükselişe geçen ekiplerinden Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda kalıcı bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Mücadeleci futbolu ve disiplinli takım organizasyonuyla dikkat çeken ekip, alacağı puan ya da puanlarla adını eleme turuna yazdırmanın hesaplarını yapıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DA HEDEF ÜST TUR
Dünya Kupası tecrübesiyle öne çıkan Suudi Arabistan ise kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Disiplinli savunması ve hızlı hücumlarıyla etkili olabilen Asya temsilcisi, galibiyet alarak üst tur yolunda avantaj yakalamayı amaçlıyor.