Dünya Kupası'nda tamam mı devam mı? Kongo ile Özbekistan karşı karşıya

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ TUR İÇİN SAHADA

Grubun ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ikinci karşılaşmada Kolombiya'ya 1-0 mağlup oldu. İlk iki maç sonunda 1 puanı bulunan Afrika temsilcisi, son 32 turuna yükselme umutlarını sürdürmek için Özbekistan karşısında galibiyet arayacak.

ÖZBEKİSTAN İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Özbekistan ise gruptaki ilk iki maçında Kolombiya ve Portekiz'e mağlup oldu. Henüz puanla tanışamayan Asya temsilcisi, grup aşamasını umutlu tamamlayabilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

K GRUBU'NDA TÜM GÖZLER SON MAÇLARDA

K Grubu'nda aynı saatte oynanacak Kolombiya - Portekiz karşılaşmasıyla birlikte grup sıralaması netlik kazanacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan arasındaki mücadele de son 32 turuna yükselecek takımların belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.