Dünya Kupası'nda dev randevu! Uruguay ile İspanya kozlarını paylaşıyor

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geliyor. Son 16 biletini yakından ilgilendiren kritik mücadelede alınacak sonuç, H Grubu'ndaki sıralamayı ve üst tura yükselecek takımları doğrudan belirleyebilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda gözler Uruguay ile İspanya arasında oynanacak dev mücadeleye çevrildi. Grup aşamasının son haftasında sahaya çıkacak iki futbol devi, son 16 turuna yükselme yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Karşılaşmanın sonucu yalnızca iki takımı değil, H Grubu'nun nihai sıralamasını da şekillendirebilir.

URUGUAY TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Uruguay, büyük turnuvalardaki deneyimi ve mücadeleci futbol anlayışıyla bir kez daha eleme turlarında yer almayı hedefliyor. Savunma disiplini ve fiziksel gücüyle öne çıkan Güney Amerika temsilcisi, kritik maçtan avantajlı ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İSPANYA OYUN KONTROLÜYLE FARK YARATMAK İSTİYOR

2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya ise teknik kapasitesi yüksek kadrosu ve pas oyununa dayalı sistemiyle sahaya çıkacak. Topa sahip olma becerisiyle rakiplerine üstünlük kurmayı amaçlayan İspanya, son 16 biletini riske atmamak için galibiyet hedefliyor.

H GRUBU'NDA TÜM GÖZLER BU MAÇTA

Uruguay-İspanya karşılaşmasıyla eş zamanlı oynanacak Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan mücadelesi de H Grubu'nun kaderini belirleyecek. Son düdüğün ardından oluşacak puan tablosuyla birlikte gruptan çıkacak takımlar netleşecek.