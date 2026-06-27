Belçika - Yeni Zelanda maç sonucu: 5-1

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada G Grubu son maçında Yeni Zelanda ile Belçika kozlarını paylaştı. Belçika bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve turnuvada son 32'ye çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada G Grubu son maçında Yeni Zelanda ile Belçika Vancouver'da oynanan BC Place Stadyumu'nda kozlarını paylaştılar. Mücadeleden Belçika 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini Belçika adına 28. dakikada Trossard açtı. Yıldız isim, maçın 50. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 66. dakikasında takımın bir başka yıldızı Kevin De Bruyne ağları sarstı. De Bruyne'nin golüyle Belçika skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin 84. dakikasında Yeni Zelanda adına Just sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Maçın 86. dakikasında Belçika'dan Romelu Lukaku ağları havalandırdı. Maçın 90+4. dakikasında Belçika adına Saelemaekers karşılaşmaya son noktayı koydu.

Bu gollerle Belçika sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Belçika maçın ardından 5 puana ulaştı ve turnuvada son 32'ye adını yazdırdı.

Yeni Zelanda ise 1 puanda kaldı ve sonuncu sırada turnuvaya veda etti.