Dünya Kupası'na veda maçı! Türkiye ABD karşısında prestij peşinde
2026 FIFA Dünya Kupası’nda beklediği sonuçları alamayan ve turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geliyor. Houston’daki NRG Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu randevu, Millilerimiz için bir puan mücadelesinden öte, dev turnuvaya gururlu bir veda anlamı taşıyor.
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda heyecan son maçlarla tamamlanıyor. Grubun liderliğini garantileyen ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, Houston'daki NRG Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
11'LER BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Barış
ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, McKennie, Wright
Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.
Grubun diğer maçında Avustralya ile Paraguay karşılaşacak. İki maç da aynı saatte başlayacak.
Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.
Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
- Aday kadro
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)