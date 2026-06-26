Dünya Kupası'na veda maçı! Türkiye ABD karşısında prestij peşinde

2026 FIFA Dünya Kupası’nda beklediği sonuçları alamayan ve turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geliyor. Houston’daki NRG Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu randevu, Millilerimiz için bir puan mücadelesinden öte, dev turnuvaya gururlu bir veda anlamı taşıyor.