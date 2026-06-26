CANLI | Senagal - Irak

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu’nda heyecan, aynı saatte oynanacak iki maçla zirveye çıkıyor. Senegal ve Irak turnuvada hayatta kalabilmek için "kader maçını" oynayacak.

Dünya Kupası I Grubu'nda henüz puanla tanışamayan iki ekip, Senegal ve Irak, grubun son haftasında karşı karşıya geliyor. Fransa ve Norveç karşısında aldıkları mağlubiyetlerle ilk iki şansını yitiren takımlar için bu mücadele, "en iyi grup üçüncüsü" olabilmek ve son 32 turu umudunu korumak adına büyük önem taşıyor.

İLK 11'LER

Senegal: Diaw, Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs, Gana Gueye, Diarra, Camara, Mbaye, Sarr, Mane.

Irak: Basil, Putros, Sulaka, Hashem, Doski, Al-Ammari, Qasem, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi.

TEK HEDEF GALİBİYET

Turnuvaya büyük umutlarla gelen ancak Fransa'ya 3-1, Norveç'e ise 3-2 mağlup olan Afrika temsilcisi Senegal, Irak karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Aynı şekilde Norveç'e 4-1, Fransa'ya ise 3-0 boyun eğen Irak cephesinde de parolalar 3 puan üzerine kurulu. Sahadan galibiyetle ayrılan taraf, diğer gruplardaki sonuçları bekleyerek en iyi üçüncüler kontenjanından üst tura yükselmeyi bekleyecek. Maçın beraberlikle sonuçlanması durumunda ise her iki takım için de Dünya Kupası serüveni sona erecek.