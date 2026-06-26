CANLI | Norveç - Fransa

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamalarının sonuna gelinirken, I Grubu’nda futbolseverleri dev bir maç bekliyor. İkide iki yaparak gruptan çıkmayı garantileyen Norveç ve Fransa, grup liderliği için kozlarını paylaşacak.

2026 Dünya Kupası I Grubu'nda heyecan doruk noktasına ulaştı. Oynadıkları ilk iki maçtan 6 tam puanla ayrılan ve son 32 turuna adını yazdırmayı başaran Norveç ile Fransa, zirve mücadelesine çıkıyor.

İŞTE 11'LER

Norveç: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Larsen.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Doue, Olise, Dembele, Mbappe.

FRANSA'YA BERABERLİK YETİYOR

Turnuvanın favorilerinden biri olan Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvaya fırtına gibi başladı. İlk maçında Senegal'i 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", ikinci maçında Irak karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alarak gövde gösterisi yaptı. Averaj avantajını elinde bulunduran Fransa, Norveç karşısında alacağı bir beraberlikte dahi grubu lider tamamlayarak bir üst turda daha avantajlı bir eşleşme arayacak.

İSKANDİNAV EKİBİ SÜRPRİZ PEŞİNDE

Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken Norveç ise Irak'ı 4-1 mağlup ederek başladığı kupa serüvenine, zorlu Senegal maçında aldığı 3-2'lik galibiyetle devam etti. İki maçta attığı 7 golle hücum gücünü kanıtlayan İskandinav ekibi, güçlü rakibi Fransa'yı devirerek grubu lider bitirmenin hesaplarını yapıyor. Norveç'in liderlik koltuğuna oturması için sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor.