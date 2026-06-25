CANLI | İskoçya - Brezilya

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda tam anlamıyla bir nefes kesen final senaryosu yaşanıyor, gruptan lider çıkacak ekip bu gece belli oluyor. İskoçya ile Brezilya Miami'de kozlarını paylaşıyor.

Dünya Kupası'nda heyecan C Grubu'ndaki son hafta maçlarıyla devam ediyor. Grubun kaderini belirleyecek olan mücadelelerde Brezilya, İskoçya ve Fas liderlik koltuğu için sahaya çıkarken, puansız Haiti turnuvaya veda maçına çıkacak.

İLK 11'LER

İskoçya: Gunn, Patterson, Hendry, McKenna, Robertson, Ferguson, McLean, McTominay, Doak, McGinn, Shankland.

Brezilya: Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimarães, Paqueta, Vinicius, Rayan, Cunha.

MİAMİ'DE DEV RANDEVU: İSKOÇYA - BREZİLYA

Gecenin en çok dikkat çeken karşılaşması Miami Stadyumu'nda oynanacak. 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Brezilya, 3 puanlı İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Brezilya, ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Haiti'yi 3-0'la geçerek büyük bir avantaj yakalamıştı. İskoçya ise Haiti galibiyetinin ardından Fas'a 1-0 kaybederek işini zora soksa da, bu gece Brezilya'yı devirmesi ve diğer maçtan gelecek sonuca göre liderlik koltuğuna oturma ihtimalini koruyor.