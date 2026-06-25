CANLI | Güney Afrika - Güney Kore

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında heyecan, son maçlarla zirveye taşınıyor. Ev sahibi Meksika’nın liderliği garantilediği grupta; Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika son 32 turuna kalabilmek için sahaya çıkıyor.

2026 Dünya Kupası grup etabında kader anı geldi çattı. İki maçta topladığı 6 puanla gruptan lider çıkmayı garantileyen ev sahibi Meksika, son maçında formalite için sahaya çıkarken; grubun diğer üç takımı ikincilik bileti için kıyasıya bir rekabete girişecek.

İLK 11'LER

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mbatha, Sithole, Appollis, Mofokeng, Maseko, Makgopa.

Güney Kore: Seung-gyu, Hanbeom, Min Jae, Hyuk Lee, Young-Woo, Seung-Ho, Beom, Tae-seok, Kang-in, Hee-Chan, Oh.

GÜNEY KORE'YE GALİBİYET ŞART DEĞİL

Turnuvaya Çekya galibiyetiyle (2-1) başlayan ancak ikinci maçta Meksika'ya boyun eğen Güney Kore, sahaya büyük bir avantajla çıkıyor.

Galibiyet Halinde: Güney Kore, Güney Afrika'yı mağlup ederse diğer maçın sonucuna bakmaksızın 6 puanla grup ikincisi olarak tur atlayacak.

Beraberlik Halinde: Mücadele eşitlikle sonuçlanırsa Güney Kore puanını 4'e çıkaracak. Diğer maçta Çekya, Meksika'yı mağlup etse dahi; Güney Kore ikili averajda Çekya'nın önünde olduğu için yine grup ikincisi olarak yoluna devam edecek.

GÜNEY AFRİKA MUCİZE PEŞİNDE

Açılış maçında ev sahibi Meksika'ya 2-0 yenilen, ardından Çekya ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını alan Güney Afrika için ise tek yol galibiyet. "Bafana Bafana" lakaplı ekip, Güney Kore'yi mağlup ederek puanını 4'e yükseltmek ve diğer maçtan gelecek sonucu beklemek zorunda.

Eğer hem Güney Afrika hem de Çekya son maçlarını kazanırsa, iki takımın puanı ve aralarındaki ikili averaj (1-1) eşitlenecek. Bu durumda Güney Afrika'nın ikincilik koltuğunu kapması için galibiyetini farklı skorla alıp genel averajda Çekya'yı geride bırakması gerekecek.

ÜÇÜNCÜLÜK KAPISI AÇIK KALABİLİR

Grubu üçüncü sırada bitiren takım için turnuva henüz bitmiş sayılmayacak. Statü gereği, tüm gruplar tamamlandığında 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü arasına giren takımlar da son 32 turuna yükselme şansı elde edecek.