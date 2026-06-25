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CANLI | Fas - Haiti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Fas - Haiti

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda tam anlamıyla nefesler tutuldu; gözler grubu sarsacak tarihi maça, Fas ile Haiti'nin kozlarını paylaşacağı Atlanta Stadyumu'na çevrildi. Gruptan lider çıkma mücadelesi veren 4 puanlı Fas ile turnuvaya daha önce havlu atan puansız Haiti, gruptaki kaderi belirleyecek son maçta karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası'nda heyecan, C Grubu'ndaki son hafta maçlarıyla zirveye ulaşıyor. Bir üst turdaki eşleşmeleri doğrudan etkileyecek olan liderlik mücadelesinde hesaplar oldukça karmaşık.

İLK 11'LER

Fas: Bounou, Hakimi, Riad, Halhal, Salah Eddine, Amrabat, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Diaz, El Kaabi.

Haiti: Placide, Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Joseph, Isidor, Casimir.

CANLI | Fas - Haiti - 1

Atlanta'da Fas'ın Gözü Zirvede

Grubun iddialı ekibi Fas, Atlanta Stadyumu'nda turnuvaya veda etmesi kesinleşen Haiti karşısına çıkıyor. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı maçta Fas, galibiyetin yanı sıra averajını da yükseltmek zorunda. 4 puanı ve +1 averajı bulunan Fas, Brezilya'nın puan kaybetmesini bekleyecek ya da rakibini averajla geçmeye çalışacak.

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