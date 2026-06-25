CANLI | Fas - Haiti

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda tam anlamıyla nefesler tutuldu; gözler grubu sarsacak tarihi maça, Fas ile Haiti'nin kozlarını paylaşacağı Atlanta Stadyumu'na çevrildi. Gruptan lider çıkma mücadelesi veren 4 puanlı Fas ile turnuvaya daha önce havlu atan puansız Haiti, gruptaki kaderi belirleyecek son maçta karşı karşıya geliyor.