CANLI | Fas - Haiti
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda tam anlamıyla nefesler tutuldu; gözler grubu sarsacak tarihi maça, Fas ile Haiti'nin kozlarını paylaşacağı Atlanta Stadyumu'na çevrildi. Gruptan lider çıkma mücadelesi veren 4 puanlı Fas ile turnuvaya daha önce havlu atan puansız Haiti, gruptaki kaderi belirleyecek son maçta karşı karşıya geliyor.
Dünya Kupası'nda heyecan, C Grubu'ndaki son hafta maçlarıyla zirveye ulaşıyor. Bir üst turdaki eşleşmeleri doğrudan etkileyecek olan liderlik mücadelesinde hesaplar oldukça karmaşık.
İLK 11'LER
Fas: Bounou, Hakimi, Riad, Halhal, Salah Eddine, Amrabat, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui, Diaz, El Kaabi.
Haiti: Placide, Ade, Delcroix, Experience, Duverne, Bellegarde, Jean Jacques, Providence, Joseph, Isidor, Casimir.
Atlanta'da Fas'ın Gözü Zirvede
Grubun iddialı ekibi Fas, Atlanta Stadyumu'nda turnuvaya veda etmesi kesinleşen Haiti karşısına çıkıyor. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı maçta Fas, galibiyetin yanı sıra averajını da yükseltmek zorunda. 4 puanı ve +1 averajı bulunan Fas, Brezilya'nın puan kaybetmesini bekleyecek ya da rakibini averajla geçmeye çalışacak.