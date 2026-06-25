CANLI Ekvador - Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda kader haftası geldi çattı. New Jersey’deki görkemli MetLife Stadyumu, liderliğini garantileyen Almanya ile son bir umutla sahaya çıkacak olan Ekvador arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak.

2026 Dünya Kupası E Grubu son maçlarında heyecan New Jersey'e taşınıyor. Ekvador ile Almanya'nın karşı karşıya geleceği mücadelede hakem Tori Penso düdük çalacak.

İLK 11'LER



Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Vite, Caicedo, Angulo, Plata, Valencia.



Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Grupta geride kalan iki maçta 6 puan toplayan Almanya, lider olarak tur atlamayı garantiledi. Grubun diğer maçında ise Fildişi Sahili (3 puan), Curaçao (1 puan) karşısına ikincilik için büyük bir avantajla çıkıyor. Fildişi Sahili'ne bir beraberlik bile, Ekvador'un olası galibiyetine rağmen ikili averaj üstünlüğü nedeniyle turu getirmeye yetecek.

Ekvador'un gruptan çıkabilmesi için tek yol; Almanya'yı yenip Curaçao'nun da Fildişi Sahili'ni mağlup etmesini beklemek. Bu senaryoda averaj hesapları son 32 turuna çıkan takımı belirleyecek. Lider Almanya, üst turda en iyi üçüncülerden biriyle eşleşirken; grup ikincisi B Grubu'nun ikincisiyle kozlarını paylaşacak.