CANLI | Curaçao - Fildişi Sahili

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda düğüm bu gece çözülüyor. Grubun lideri Almanya’nın yerini garantilediği tabloda, son 32 turuna yükselecek ikinci takımı belirleyecek olan kritik mücadelede Curaçao ile Fildişi Sahili karşı karşıya geliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda son 32 turuna kalacak ikinci takımı belirleyecek tarihi gecede nefesler tutuldu! Grupta liderliği önceden garantileyen Almanya'nın arkasında kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşı yaşanıyor. Karayip temsilcisi Curaçao ile Afrika'nın güçlü ekibi Fildişi Sahili, turnuvadaki kaderlerini tayin edecek dev randevuda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER



Curaçao: Room, Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville, Chong, Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Locadia.



Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Kossounou, Ousmane Diomande, Operi, Diallo, Kessie, Sangare, Yan Diomande, Pepe, Bonny.

DÜDÜK GLENN NYBERG'DE

Philadelphia Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda İsveçli hakem Glenn Nyberg görev yapacak. Saat 23.00'te başlayacak olan maçla eş zamanlı olarak, New Jersey'de de Ekvador ile Almanya kozlarını paylaşacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ AVANTAJLI TARAF

Gruba Ekvador galibiyetiyle başlayan ancak Almanya'ya direnemeyen Fildişi Sahili, 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Afrika temsilcisine, Curaçao karşısında alacağı bir puan bile yeterli olacak. Ekvador, Almanya'yı mağlup etse dahi; Fildişi Sahili ikili averaj üstünlüğü sayesinde adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.

CURAÇAO'NUN ZORLU SINAVI

Turnuvaya 7-1'lik Almanya hezimetiyle başlayan ancak Ekvador beraberliğiyle moral bulan Curaçao için ise tek yol galibiyet. Karayip temsilcisi, Fildişi Sahili'ni devirip Ekvador'un puan kaybını bekleyecek. Eğer hem Curaçao hem de Ekvador kazanırsa, -5 averajı bulunan Curaçao'nun çok farklı bir galibiyete ihtiyacı olacak.