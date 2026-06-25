CANLI | Çekya - Meksika

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan, grup aşamasının son maçlarıyla zirveye tırmanıyor. İki maçını da kazanarak liderliği garantileyen ev sahibi Meksika, formalite maçında Çekya karşısına çıkarken; grubun diğer tarafında tam bir matematik savaşı yaşanıyor.

Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, kendi taraftarı önünde sergilediği kusursuz performansla gruptan lider çıkmayı garantiledi. Ancak gruptaki diğer üç takım olan Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika için Son 32 yolu hala açık. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak olan Çekya - Meksika mücadelesi, grubun kaderini tayin edecek matematiksel denklemin en kritik parçası olacak.

İLK 11'LER

Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Doudera, Sadilek, Cerv, Sulc, Visinky, Hlozek.

Meksika: Rangel, Sanchez, Montes, Reyes, Chavez, Alvarez, Romo, Mora, Alvarado, Quinones, Martinez.

MEKSİKA 2'DE 2 İLE GELİYOR

Turnuvaya fırtına gibi başlayan Meksika, ilk maçta Güney Afrika'yı 2-0, ikinci maçta ise Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Hiç gol yemeden liderliği cebine koyan Meksika'nın Çekya ile oynayacağı maçı Arjantinli hakem Yael Falcón Pérez yönetecek. Ev sahibi ekip prestij için sahadayken, rakibi Çekya için bu maç tam anlamıyla bir "tamam mı, devam mı" mücadelesi olacak.

İKİNCİLİK İÇİN SENARYOLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Meksika'nın ardından Son 32'ye yükselecek ikinci takımı belirlemek için hesap makineleri devrede.

İşte gruptaki ihtimaller:

Güney Kore'nin Kaderi Kendi Elinde: Güney Kore, grubun diğer maçında Güney Afrika'yı mağlup etmesi durumunda, Meksika-Çekya maçının sonucuna bakmaksızın 4 puanla grup ikincisi olarak tur atlayacak.

Beraberlik Senaryosu: Eğer Güney Kore, Güney Afrika ile berabere kalır ve Çekya da sürpriz yaparak Meksika'yı yenerse, iki takım puanlarını eşitleyecek. Bu durumda, aralarındaki maçta üstün olan Güney Kore, ikili averajla adını bir üst tura yazdıracak.

Güney Afrika'nın Mucize Arayışı: Eğer Çekya, Meksika'yı; Güney Afrika da Güney Kore'yi mağlup ederse işler iyice karışacak. Çekya ve Güney Kore'nin aralarındaki maç berabere bittiği için, Güney Afrika'nın grup ikincisi olabilmesi adına galip gelirken Çekya'nın genel averajını geçecek bir fark yakalaması gerekecek. Aksi takdirde bileti Çekya kapacak.