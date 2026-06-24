Kader randevusunda Hırvatistan Panama’yı tek golle geçti!

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda adeta nefesleri kesen, kaybedenin uçurumun kenarına itileceği Toronto’daki kader randevusunda gülen taraf 1-0'lık skorla Hırvatistan oldu İlk maçlarından mağlubiyetle ayrılarak turnuvada kalabilmek adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan iki dev ekipten Hırvatistan, hayati bir zafere imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda nefesler tutuldu, Toronto'daki kader randevusunda Hırvatistan güldü. Turnuvadaki ilk maçlarından boynu bükük ayrılan iki ekibin "ölüm kalım" savaşında, tecrübesiyle sahaya ağırlığını koyan Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup etti.

İLK 11'LER:

Panama: Orlando Mosquera, Cesar Blackman, J. Ramos, Jose Cordoba, Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Andres Andrade, Edgar Barcenas, Jose Fajardo, Jose Luis Rodriguez.

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josko Gvardiol, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Josip Stanisic, M. Kovacic, L. Modric, I. Perisic, Martin Baturina, Marco Pasalic, Petar Musa.

HIRVATİSTAN TELAFİ PEŞİNDE

Turnuvadaki ilk sınavında İngiltere'ye 4-2 mağlup olan Hırvatistan, Toronto'da yeni bir sayfa açmak istiyor. Tarihinde 7. kez bu büyük organizasyonda yer alan ve Hırvatistan, Panama karşısında alacağı bir galibiyetle son hafta öncesi rahat bir nefes almayı hedefliyor.

PANAMA TARİHİ ZAFER İÇİN SAHADA

Dünya Kupası serüvenine 2. kez katılan Panama, ilk maçında Gana'ya 1-0 boyun eğerek şanssız bir başlangıç yapmıştı. 2018 yılındaki ilk katılımında puanla tanışamayan Panama için aynı zamanda bir varlık mücadelesi anlamı taşıyor; zira yaşanacak bir mağlubiyet Panama'nın turnuvaya erken vedası anlamına gelecek.