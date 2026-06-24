2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda Vancouver’da tam anlamıyla bir kader randevusu yaşandı. 4’er puanlı iki dev ekip, Kanada ve İsviçre’nin grup liderliği için çıktığı Vancouver sahasında gülen taraf 2-1’lik skorla İsviçre oldu. İsviçre bu skorla grubu lider olarak tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Kuzey Amerika'da futbol severleri ekrana kilitleyen, gruptan lider çıkacak takımı belirleyecek bu kritik virajda İsviçre büyük bir taktik zafere imza attı. Bu sonuçla birlikte İsviçre, B Grubu'nu zirvede tamamlayarak adını bir üst tura yazdırırken; ev sahibi Kanada ise liderlik koltuğunu rakibine teslim etmenin büyük üzüntüsünü yaşadı.

İLK 11'LER

İsviçre: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Manzambi, Sow, Freuler; Vargas, Embolo

Kanada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Choiniere, Saliba, Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David, Larin

B GRUBU'NDA ZİRVE YARIŞI

Gruptaki ikinci maç gününde her iki takım da sahada adeta fırtına estirdi. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, Katar karşısında oyunun kontrolünü tamamen elinde tutarak sahadan 6-0'lık ezici ve tarihi bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla turnuvaya net bir mesaj veren Kanadalılar, topladıkları puan ve yüksek avarajla grubun birinci sırasına yerleşti.

Diğer tarafta ise turnuvaların gediklisi İsviçre vardı. Güçlü bir jenerasyona sahip olan Bosna-Hersek karşısında vites artıran İsviçre, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılmayı bildi. İsviçre bu galibiyetle puanını eşitlemiş olsa da genel avarajda 6-0'lık skorun getirdiği avantajla liderlik koltuğunda oturan Kanada'nın hemen arkasında ikinci sıraya konumlandı.