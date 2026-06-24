CANLI | Panama - Hırvatistan

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda heyecan, Toronto’daki kader randevusuyla zirveye taşınıyor. İlk maçlarından mağlubiyetle ayrılan Hırvatistan ve Panama, turnuvada tutunabilmek adına Toronto’da sahaya çıkıyor. Kaybeden tarafın veda çanlarıyla burun buruna geleceği zorlu mücadelede, her iki ekip de galibiyetten başka bir ihtimali düşünmüyor.

Dünya futbolunun kalbi Kuzey Amerika'da atarken, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda adeta nefesler tutuldu, erken veda çanları çalmaya başladı. İlk maçlarında aldıkları sürpriz mağlubiyetlerle turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan Hırvatistan ve Panama, turnuvada kalabilmek adına Toronto'da tam anlamıyla bir ölüm kalım mücadelesine çıkıyor.

İLK 11'LER:

Panama: Orlando Mosquera, Cesar Blackman, J. Ramos, Jose Cordoba, Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martinez, Andres Andrade, Edgar Barcenas, Jose Fajardo, Jose Luis Rodriguez.

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josko Gvardiol, Marin Pongracic, Josip Sutalo, Josip Stanisic, M. Kovacic, L. Modric, I. Perisic, Martin Baturina, Marco Pasalic, Petar Musa.

HIRVATİSTAN TELAFİ PEŞİNDE

Turnuvadaki ilk sınavında İngiltere'ye 4-2 mağlup olan Hırvatistan, Toronto'da yeni bir sayfa açmak istiyor. Tarihinde 7. kez bu büyük organizasyonda yer alan ve Hırvatistan, Panama karşısında alacağı bir galibiyetle son hafta öncesi rahat bir nefes almayı hedefliyor.

PANAMA TARİHİ ZAFER İÇİN SAHADA

Dünya Kupası serüvenine 2. kez katılan Panama, ilk maçında Gana'ya 1-0 boyun eğerek şanssız bir başlangıç yapmıştı. 2018 yılındaki ilk katılımında puanla tanışamayan Panama için aynı zamanda bir varlık mücadelesi anlamı taşıyor; zira yaşanacak bir mağlubiyet Panama'nın turnuvaya erken vedası anlamına gelecek.