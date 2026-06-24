CANLI | İsviçre - Kanada

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda düğüm çözülüyor. 4’er puanlı iki dev ekip Kanada ve İsviçre, grup liderliği için Vancouver’da sahaya çıkıyor. Bu kritik randevuda Brezilyalı hakem Ramon Abatti düdük çalıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, B Grubu'nda liderlik finali heyecanı yaşanıyor. 4'er puanları bulunan İsviçre ve Kanada, kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi Brezilyalı hakem Ramon Abatti yönetiyor.

İLK 11'LER

İsviçre: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Xhaka, Manzambi, Sow, Freuler; Vargas, Embolo

Kanada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Choiniere, Saliba, Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David, Larin

B GRUBU'NDA ZİRVE YARIŞI

Gruptaki ikinci maç gününde her iki takım da sahada adeta fırtına estirdi. Ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada, Katar karşısında oyunun kontrolünü tamamen elinde tutarak sahadan 6-0'lık ezici ve tarihi bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla turnuvaya net bir mesaj veren Kanadalılar, topladıkları puan ve yüksek avarajla grubun birinci sırasına yerleşti.

Diğer tarafta ise turnuvaların gediklisi İsviçre vardı. Güçlü bir jenerasyona sahip olan Bosna-Hersek karşısında vites artıran İsviçre, sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrılmayı bildi. İsviçre bu galibiyetle puanını eşitlemiş olsa da genel avarajda 6-0'lık skorun getirdiği avantajla liderlik koltuğunda oturan Kanada'nın hemen arkasında ikinci sıraya konumlandı.