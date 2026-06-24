CANLI | Bosna Hersek - Katar
Giriş Tarihi:
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda turnuva geleceği pamuk ipliğine bağlı olan iki ekip, Bosna-Hersek ve Katar, Seattle’da kozlarını paylaşıyor. 1’er puanlı iki takımın mücadelesinde beraberlik her iki tarafı da turnuva dışına iterken, tek hedef 3 puan.
Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde futbolseverleri ekrana kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamalarının sonuna yaklaşılırken heyecan ve gerilim en üst düzeye ulaştı. B grubunun 3. hafta maçında Bosna Hersek ile Katar karşı karşıya geliyor. 1'er puanı bulunan iki takım mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
İLK 11'LER
Bosna Hersek: Vasilj, Alajbegovic, Bajraktarevic, Basic, Demirovic, Dzeko, Katic, Kolasinac, Malic, Radeljic, Sunjic
Katar: Abunada, Afif, Al Brake, Al Haydos, Boudiaf, Edmilson, Fathi, Gaber, Khouhki, Laye, Pedro Miguel