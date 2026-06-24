CANLI | Bosna Hersek - Katar

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda turnuva geleceği pamuk ipliğine bağlı olan iki ekip, Bosna-Hersek ve Katar, Seattle’da kozlarını paylaşıyor. 1’er puanlı iki takımın mücadelesinde beraberlik her iki tarafı da turnuva dışına iterken, tek hedef 3 puan.