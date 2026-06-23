CANLI | İngiltere - Gana

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu’nda liderlik koltuğu için dev bir randevu yaşanacak. İlk maçlarını galibiyetle kapatan İngiltere ve Gana, gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak için Boston’da kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası'nda heyecan L Grubu'ndaki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İngiltere, Afrika'nın güçlü temsilcisi Gana ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da hanesinde 3 puan bulunurken, bu maçın galibi gruptan çıkma biletini büyük ölçüde cebine koyacak.

İLK 11'LER

İngiltere: Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence, E. Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, J. Bellingham, Anthony Gordon, H. Kane.

Gana: B. Asare, Gideon Mensah, Jerome Opoku, J. Adjetey, M. Senaya, C. Yirenkyi, Jordan Ayew, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Antoine Semenyo, Inaki Williams.

İNGİLTERE "KAYBOLAN YILLARI" ARAMIYOR

Turnuvaya fırtına gibi bir başlangıç yapan Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, ilk maçta Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı. Harry Kane'in duble yaparak yıldızlaştığı maçta gol perdesini Bellingham ve Rashford tamamlamıştı. İngilizler, Gana'yı da devirmesi halinde; 1982, 2006 ve 2018 yıllarında olduğu gibi Dünya Kupası'na iki galibiyetle başlama başarısını tekrarlayacak.

GANA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Tarihinde beşinci kez bu arenada boy gösteren Gana, turnuvanın açılış maçında Panama'yı Calev Yirenkyi'nin tek golüyle geçerek moral depoladı. Grup aşamasında daha önce sadece 2006 yılında iki galibiyet alabilen Afrika temsilcisi, İngiltere karşısında bir ilki başarmak ve gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.