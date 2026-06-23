CANLI | Fransa - Irak

Dünya futbolunun kalbi ABD'de atıyor, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası I Grubu'ndaki dev mücadeleyle devam ediyor. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adayları arasında gösterilen son finalist Fransa, gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak isteyen Asya'nın güçlü temsilcisi Irak ile karşı karşıya geliyor. Maçın ikinci yarısı aşırı yağış nedeniyle henüz başlamadı.

Dünya futbolunun kalbinin attığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları tüm hızıyla devam ediyor. I Grubu'nun ikinci maçında, turnuvanın favorilerinden Fransa, Asya temsilcisi Irak ile kozlarını paylaşıyor. ABD'nin Filadelfiya şehrindeki Lincoln Financial Field stadyumunda oynanacak mücadele, gruptaki dengeler açısından kritik öneme sahip.

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.

Irak: Basil, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Al-Ammari, Ismael, Qasem, Hussein.

YAĞMUR ENGELİ

Fransa - Irak maçı aşırı yağışlar nedeniyle yarıda kaldı. Maçın ikinci devresinin ilerleyen dakikalarda başlayacağı belirtildi. Öte yandan taraftarlar tribünleri boşalttı.

FRANSA GÜÇ GÖSTERİSİ YAPMIŞTI

Turnuvaya oldukça formda başlayan "Horozlar", grubun açılış maçında Senegal'i 3-1'lik skorla geçerek net bir galibiyet almıştı. Yıldızlar topluluğu kadrosuyla dikkat çeken Fransa, Irak karşısında da kazanarak gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemeyi hedefliyor.

IRAK İÇİN "TAMAM MI, DEVAM MI?" MAÇI

Grubun ilk haftasında Norveç karşısında ağır bir yenilgi alan Irak ise turnuvaya tutunma mücadelesi veriyor. Norveç'e 4-1 mağlup olan Asya ekibi, güçlü rakibi Fransa karşısında puan ya da puanlar alarak sürpriz yapmak ve gruptaki şansını son maça taşımak istiyor.