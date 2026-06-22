Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye ABD’yi yenerse gruptan çıkar mı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk iki maçta aldığı mağlubiyetlerle son 32 turu umutlarını tüketti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, son karşılaşma oynanmadan turnuvaya veda etti. Futbolseverler şimdi "Türkiye-ABD maçı ne zaman?", "Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkabilir mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler için bu mücadele, turnuvadaki son sınav niteliğini taşıyacak. Ay-yıldızlı ekip sahaya prestij için çıkacak.

Milliler, ABD'yi mağlup etse bile FIFA'nın yeni sıralama kriterleri nedeniyle son 32 turuna yükselemeyecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?

Türkiye, ABD karşısında galip gelse ve puanını 3'e yükseltse bile son 32 turuna kalamayacak. 2026 Dünya Kupası'nda grup liderleri ve ikincileri doğrudan üst tura çıkarken kalan sekiz kontenjan en iyi üçüncü takımlara ayrılıyor. Ancak Türkiye'nin ilk iki maçta hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a yenilmesi hesapları tamamen değiştirdi.

Yeni FIFA talimatlarına göre puan eşitliği halinde önce genel averaja değil, takımların kendi aralarındaki maç sonuçlarına bakılıyor. Bu nedenle Türkiye, puanını rakipleriyle eşitlese bile ikili averajda geride kaldığı için onların önüne geçemiyor.