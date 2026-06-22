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Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye ABD’yi yenerse gruptan çıkar mı?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye-ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye ABD’yi yenerse gruptan çıkar mı?

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle üst tur umutlarını erken tüketen A Milli Takım, son maçta ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Peki Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkabilir mi? Yeni FIFA kuralları, millilerin son maç öncesinde neden son sırayı garantilediğini ortaya koyuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk iki maçta aldığı mağlubiyetlerle son 32 turu umutlarını tüketti. Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a ise 1-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, son karşılaşma oynanmadan turnuvaya veda etti. Futbolseverler şimdi "Türkiye-ABD maçı ne zaman?", "Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkabilir mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Türkiye, 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te ev sahibi ABD ile gruptaki son maçına çıkacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Türkiye, 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te ev sahibi ABD ile gruptaki son maçına çıkacak. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE-ABD MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler için bu mücadele, turnuvadaki son sınav niteliğini taşıyacak. Ay-yıldızlı ekip sahaya prestij için çıkacak.

Milliler, ABD'yi mağlup etse bile FIFA'nın yeni sıralama kriterleri nedeniyle son 32 turuna yükselemeyecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Milliler, ABD'yi mağlup etse bile FIFA'nın yeni sıralama kriterleri nedeniyle son 32 turuna yükselemeyecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?

Türkiye, ABD karşısında galip gelse ve puanını 3'e yükseltse bile son 32 turuna kalamayacak. 2026 Dünya Kupası'nda grup liderleri ve ikincileri doğrudan üst tura çıkarken kalan sekiz kontenjan en iyi üçüncü takımlara ayrılıyor. Ancak Türkiye'nin ilk iki maçta hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a yenilmesi hesapları tamamen değiştirdi.

Yeni FIFA talimatlarına göre puan eşitliği halinde önce genel averaja değil, takımların kendi aralarındaki maç sonuçlarına bakılıyor. Bu nedenle Türkiye, puanını rakipleriyle eşitlese bile ikili averajda geride kaldığı için onların önüne geçemiyor.

İkili averaj dezavantajı, Türkiye'nin üçüncülük ihtimalini de bitirdi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)İkili averaj dezavantajı, Türkiye'nin üçüncülük ihtimalini de bitirdi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE GRUBU ÜÇÜNCÜ BİTİREBİLİR Mİ?

Bu sorunun cevabı da hayır. Son maçta ABD'yi farklı bir skorla mağlup etmek bile tabloyu değiştirmiyor. Çünkü Avustralya ve Paraguay karşısında alınan yenilgiler nedeniyle milliler, olası puan eşitliklerinde iki rakibinin de gerisinde kalıyor.

FIFA'nın yeni kuralları, puan eşitliğinde ikili averajı öne çıkarıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)FIFA'nın yeni kuralları, puan eşitliğinde ikili averajı öne çıkarıyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

FIFA DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ KURALI DEĞİŞTİRDİ?

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde grup aşaması sıralama kriterlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Puan eşitliği halinde artık ilk olarak genel averaja değil, takımların kendi aralarında oynadıkları maçlara bakılıyor. FIFA'nın açıkladığı kriterlere göre sıralama şu şekilde belirleniyor:

Puan eşitliğinde ilk bakılan kriterler

  • İlgili takımlar arasında oynanan maçlarda elde edilen puan sayısı
  • Aynı takımlar arasındaki maçlardan doğan gol averajı
  • İlgili takımlar arasındaki karşılaşmalarda atılan gol sayısı

Bu üç kriterde de eşitlik bozulmazsa genel tablo devreye giriyor. Sonrasında uygulanan kriterler ise şu şekilde:

  • Tüm grup maçlarındaki genel gol averajı
  • Tüm grup karşılaşmalarında atılan toplam gol sayısı
  • Fair Play puanı

En yüksek Fair Play puanına sahip takım avantaj elde ediyor.

A Milli Takım, son grup maçına matematiksel olarak elenmiş çıkacak.(Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)A Milli Takım, son grup maçına matematiksel olarak elenmiş çıkacak.(Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

ESKİ SİSTEM OLSAYDI NELER DEĞİŞİRDİ?

Eski Dünya Kupası formatında puan eşitliklerinde genel averaj daha büyük önem taşıyordu. Bu nedenle Türkiye'nin ABD karşısında farklı kazanması halinde oluşacak gol averajıyla en iyi üçüncüler arasına girme ihtimali son maça kadar devam edebilirdi.

FIFA'nın 2026 için yürürlüğe koyduğu yeni sistem, millilerin hesaplarını bozdu. Ay-yıldızlı ekip, son grup maçına çıkmadan önce matematiksel olarak turnuvaya veda etti.

İlk iki maçtan puansız ayrılan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda son sırada kalmayı garantiledi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)İlk iki maçtan puansız ayrılan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda son sırada kalmayı garantiledi. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

TÜRKİYE NEDEN ELENDİ?

1- İlk iki maçta puan çıkmadı

A Milli Takım, Avustralya karşısında 2-0, Paraguay karşısında ise 1-0 mağlup oldu ve ilk iki hafta sonunda puansız kaldı.

2- İkili averaj dezavantajı oluştu

FIFA'nın resmi turnuva talimatlarında puan eşitliği halinde ilk olarak eşit puandaki takımların kendi aralarındaki maçlardan aldığı sonuçlar dikkate alınıyor. Türkiye hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a yenildiği için bu avantajı rakiplerine kaptırdı.

3- Son sıra kesinleşti

ABD'nin iki maç sonunda liderliği garantilemesi, Avustralya ile Paraguay'ın ise ikincilik mücadelesine devam etmesi nedeniyle Türkiye'nin üst sıraya yükselme ihtimali ortadan kalktı.

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