CANLI | Arjantin - Avusturya

Dünya Kupası heyecanı J Grubu’ndaki kritik mücadele ile devam ediyor. İlk maçlarından galibiyetle ayrılarak turnuvaya moralli başlayan Arjantin ve Avusturya, grup liderliği için kozlarını paylaşıyor.

Dünya Kupası J Grubu'nda ikinci maçlar öncesi nefesler tutuldu. Grubun iki iddialı ekibi Arjantin ve Avusturya, sahadan 3 puanla ayrılarak gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor.

İLK 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Li Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La Martinez.

Avusturya: A. Schlager, K. Laimer, D. Alaba, Kevin Danso, Stefan Posch, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, M. Sabitzer, Paul Wanner, Romano Schmid, M. Gregoritsch.

MESSI HAT-TRICK İLE "MERHABA" DEDİ

Turnuvanın favorilerinden Arjantin, ilk maçında Cezayir ile karşılaştı. Yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin adeta devleştiği ve 3 gol kaydederek hat-trick yaptığı maçta rakibini deviren "Tangocular", turnuvaya görkemli bir başlangıç yapmıştı.

AVUSTURYA HATA YAPMADI

Grubun diğer formda ekibi Avusturya ise açılış maçında Ürdün engelini 3-1'lik skorla aşmayı başardı. Disiplinli oyunuyla dikkat çeken Avusturya, Arjantin karşısında da sürpriz arayarak gruptaki avantajını korumayı hedefliyor.