CANLI - İspanya-Suudi Arabistan

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan ikinci maçlarla sürüyor. Gruptaki ilk karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılan İspanya ve Suudi Arabistan, üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelede kozlarını paylaşacak. 19.00’da başlayan karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, ilk maçında Yeşil Burun Adaları karşısında aldığı golsüz beraberliğin ardından galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Teknik kapasitesi ve hücum gücüyle dikkat çeken İspanyollar, Suudi Arabistan karşısında hata yapmak istemiyor.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.

Suudi Arabistan: Al Owais, Lajami, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari, Al Brikan, Salem Al Dawsari.

AVANTAJ KİMİN OLACAK?

Grubun diğer güçlü ekiplerinden Uruguay karşısında etkili bir performans ortaya koyan Suudi Arabistan ise sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Asya temsilcisi, İspanya karşısında puan ya da puanlar alarak gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

H Grubu'nda tüm takımların ilk maçlar sonunda birer puan toplaması, karşılaşmanın önemini daha da artırdı. Alınacak sonuç, hem liderlik yarışını hem de son maçlar öncesindeki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.