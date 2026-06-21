CANLI| Ekvador-Curaçao

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda heyecan fırtınası esiyor! Grubun kaderini belirleyecek kritik randevuda Ekvador ve Curaçao, turnuvadaki varlıklarını sürdürebilmek için sahaya çıkıyor. İlk maçında sahadan şanssız bir mağlubiyetle ayrılan Ekvador, Curaçao engelini aşarak gruptan çıkma umutlarını tazelemek isterken; ağır bir yenilgiyle sarsılan Curaçao için ise bu maç, mucizevi bir geri dönüşün ilk adımı anlamını taşıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda tam anlamıyla bir ölüm-kalım savaşı yaşanıyor; ilk maçlarında hüsrana uğrayan Ekvador ve Curaçao, turnuvaya tutunabilmek için kozlarını paylaşıyor.

EKVADOR-CURAÇAO MAÇI İLK 11'LER

Ekvador: Galindez; Franco, Pacho, Hincapie, Estupinan Yeboah, Caicedo, Vite, Alcivar, Valencia, Plata

Curaçao: Room; Floranus, Gaari, Obispo, Fonville, Brenet, L. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia Chong, Locadia,

Gruptaki ilk maçında iyi futboluna rağmen skoru bulamayan ve -1 averajla üçüncü sırada kalan Ekvador cephesinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Ekvador'un bu mücadeleden alacağı üç puan, onları grupta üst sıralara tırmandırırken son maç öncesi büyük bir avantaj sağlayacak.

CURAÇAO İÇİN "YA TAMAM YA DEVAM" MÜCADELESİ

Turnuvaya kabus gibi bir başlangıç yapan ve kalesinde gördüğü gollerle -6 averaja gerileyerek grubun son sırasına demir atan Curaçao için köprüden önceki son çıkış göründü.

Curaçao'nun turnuvada kalabilmesi için bu maçta mutlak galibiyet alması ve averajını düzeltmesi gerekiyor.