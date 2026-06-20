Dünya Kupası'nda 'tamam mı devam mı?' maçı! Türkiye Paraguay karşısında

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada A Milli Takım'da savunmadan çıkmak isterken kaybedilen top sonrası Enciso'nun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Galarza'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1



30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşeye gelen topu Kerem, kafayla ceza yayı içine indirdi. Kenan Yıldız'ın bu noktan yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gill'de kaldı.



35. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın ceza sahasında yaptığı ortaya iyi yükselen Mert Müldür'ün penaltı noktasının önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce üst ardından da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.



37. dakikada A Milli Takım'ın savunmadan çıkmak isterken yapılan top kaybının ardından sağ kanattan hızlı gelişen atakta Caceres'in ceza sahasına girip çapraz pozisyondan çektiği sert şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.



45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron, Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şey söylediği için direkt kırmızı kart gördü.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.