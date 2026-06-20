CANLI | Almanya - Fildişi Sahili

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda liderlik mücadelesi kızışıyor. Grubun açılış maçlarından galibiyetle ayrılarak 3’er puanı hanesine yazdıran Almanya ve Fildişi Sahili, zirve mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Panzerler ve Fildişi Sahili, bu kritik randevudan da zaferle ayrılarak son 32 turu kapısını ardına kadar aralamak istiyor.