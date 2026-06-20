CANLI | Almanya - Fildişi Sahili
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda liderlik mücadelesi kızışıyor. Grubun açılış maçlarından galibiyetle ayrılarak 3’er puanı hanesine yazdıran Almanya ve Fildişi Sahili, zirve mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Panzerler ve Fildişi Sahili, bu kritik randevudan da zaferle ayrılarak son 32 turu kapısını ardına kadar aralamak istiyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. E Grubu'nun ikinci maç gününde, Avrupa devi Almanya ile Afrika'nın güçlü temsilcisi Fildişi Sahili kozlarını paylaşacak. İlk maçlarda sergiledikleri performansla otoritelerden tam not alan iki takımın kapışması, grubun liderini belirleme noktasında büyük önem taşıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Almanya: Neuer, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.
Fildişi Sahili: Fofana, Singo, Agbadou, Kossounou, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Bonny, Diomande, Diallo.
İKİ TAKIM DA FORMDA
Almanya, turnuvanın ilk maçında disiplinli oyunuyla galibiyete uzanırken; Fildişi Sahili ise atletik yapısı ve hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çekmişti. İkinci maçlar öncesinde her iki takımda da hedef, galibiyet serisini sürdürerek son 16 turu kapısını ardına kadar aralamak.