Paraguay'dan Türkiye itirafı: Çok zorlu bir maç olacak

Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu.

"DNA'MIZA UYGUN BİR OYUN OYNAYACAĞIZ"

Farklı bir oyun ortaya koyacaklarını söyleyen Gustavo Alfaro, "Farklı bir maç olacak. Avustralya mükemmel bir maç oynadı, biz de rakibimiz karşısına mükemmel olarak çıkacağız. Türkiye orta sahasında rakamları çok artırdı ama iki uzun pas sonrasında durum değişti ve farklı bir denge ortaya çıktı. Bu nedenle futbol çok güzel. Türkiye hakimiyet elde etti ama Avustralyalılar bütün alanları kapattılar, işin hücum ve defans kısmında bir önceki maçtaki durum bir sonraki maçta hayata geçmeyebilir. Bu nedenle futbol çok dinamik ve öngörülmesi çok zor bir spor. Bir maçı oynamadan asla kazanacağınızı bilemezsiniz, bu yarınki maç için de geçerli. Biz Avustralya'dan daha farlı bir oyun oynayacağız, savunmamız her zaman güçlüdür ama birdenbire geçen maçta ortaya farklı durumlar çıktı. DNA'mıza uygun bir oyun oynayacağız. Anları yönetemezseniz, rakip takım bunun bedelini ödetiyor" dedi.

"FUTBOLDA ÖZGÜRCE FİKRİNİ İFADE ETMEK ÇOK DEĞERLİ"

Futbolcularla arasında yakın bir ilişkinin olduğunu dile getiren 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "İnce bir ayar yapmamız gerekiyor. Kaybettik, yenildik ama ondan sonra yeniden ayağa kalkmamız gerekti. Aksi halde sürekli yas halinde olursunuz. Futbolcularla aramdaki ilişki bu kadar yakın, birlikte çalıştığımız ekip üyelerine yakınım, bu bana özgürlük alanı veriyor. Rahatça konuşup futbolda özgürce fikrini ifade etmek çok değerli. Bu sadece elde ettiğiniz zaferlerle değil, tecrübeyle de bağlantılı. Durumu buna göre incelemelisiniz. Sorumluluğumuz çok yüksek, bunu kabul ediyoruz. Bu ortamı muhafaza etmeli ve korumalıyız" ifadelerinde bulundu.

"ABD MAÇI GURURUMUZU İNCİTTİ"

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, sözlerini ise şöyle noktaladı:

"Sonuçta her şey bir gurur meselesi. ABD maçı gururumuzu incitti. Oyuncularıma yüzde 100 güveniyorum. Onların ne şekilde tepki verdiğini görüyorum. Çok zor zamanlardan geçtik. 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, sonuç elde etmek için buradayız, eğer elde edemezsek buradan öğrendiklerimizle bir sonraki Dünya Kupası'na gelmeye çalışacağız."