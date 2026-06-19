Dünya Kupası'nda 'tamam mı devam mı?' maçı! Türkiye Paraguay karşısında

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Avustralya'ya şanssız bir şekilde mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki kaderini belirleyecek olan tarihi randevuda Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar, sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak gruptan çıkma umutlarını son maça taşımak istiyor.