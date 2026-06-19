CANLI | Kanada - Katar
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ve Katar kozlarını paylaşıyor. Her iki takımda galibiyet elde edip hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken B Grubu'nda Kanada ve Katar karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Buchanan, Ahmed, Larin, David.
Katar: Abunada, Miguel, Laye, Gaber, Aloui, Ahmed, Khoukhi, Madibo, Edmilson Junior, Afif, Abdurisag.
KANADA EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR
Kanada, genç ve dinamik kadrosuyla sahne almaya hazırlanıyor. Son yıllarda futbol seviyesini önemli ölçüde yükselten Kuzey Amerika temsilcisi, artan tecrübesini başarılı sonuçlara dönüştürmek istiyor. Turnuvaya ev sahipliği yapmanın getirdiği motivasyonu kullanmayı hedefleyen Kanada, grup aşamasında iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.
KATAR İSTİKRAR PEŞİNDE
Son yıllarda futbol altyapısına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Katar, teknik becerisi yüksek oyunculara dayalı pas odaklı oyun sistemiyle öne çıkıyor. Uluslararası turnuvalarda edindiği tecrübeyi sahaya yansıtmak isteyen Körfez temsilcisi, grup aşamasında istikrarlı sonuçlar alarak üst tura yükselmeyi hedefliyor. Takım disiplini ve organizasyon gücü, Katar'ın en önemli kozları arasında gösteriliyor.
KANADA-KATAR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Kanada-Katar maçı 19 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 01.00'da başladı. Karşılaşmayı TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.