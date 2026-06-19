CANLI | Kanada - Katar

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ve Katar kozlarını paylaşıyor. Her iki takımda galibiyet elde edip hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.