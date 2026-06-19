CANLI | ABD - Avustralya

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası ikinci maçlarla sürüyor. A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda, turnuvanın ev sahipliğini üstlenen ABD, Avustralya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya başlayan iki takımın mücadelesini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda ABD ile Avustralya, Seattle Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

11'LER

ABD: Freese, Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pepi, Balogun.

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, O'Neill, Okon-Engstler, Leckie, Toure, Velupillay.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, ilk karşılaşmasında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek şampiyonaya fırtına gibi bir giriş yaptı. Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun öğrencileri, özellikle ilk yarıda sergiledikleri baskılı futbolla spor otoritelerinin beğenisini toplarken; bu farklı galibiyet, ABD'nin Dünya Kupası tarihindeki en etkileyici açılışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin bu geceki rakibi Avustralya ise gruptaki ilk maçında A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başlamıştı.

GÖZLER SEATTLE'DA

Millilerimizin gruptaki kaderi ve sıralaması açısından da büyük bir kritik önem taşıyan bu karşılaşmada sahadan üç puanla ayrılan taraf, hem grup liderliği yolunda dev bir adım atacak hem de son 32 turuna yükselmeyi garantileyecek.