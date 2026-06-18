Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor!
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Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu bugün yanıt buluyor. Sarı-lacivertli kulüp, futbol takımının yeni patronunu bugün saat 13.00’te resmen duyuracağını açıkladı.
Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu bugün yanıt buluyor. Sarı-lacivertli kulüp, futbol takımının yeni patronunu bugün saat 13.00'te resmen duyuracağını açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FBTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.