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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor!

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu bugün yanıt buluyor. Sarı-lacivertli kulüp, futbol takımının yeni patronunu bugün saat 13.00’te resmen duyuracağını açıkladı.

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu bugün yanıt buluyor. Sarı-lacivertli kulüp, futbol takımının yeni patronunu bugün saat 13.00'te resmen duyuracağını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FBTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.

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