2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya

2026 Dünya Kupası 2026 K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. Meksika'da oynanacak karşılaşmayı Taylor Anthony yönetecek. Her iki takım hanesine 3 puanı yazdırmak isterken, kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşmeye devam ediyor. K Grubu'nda Özbekistan ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak büyük mücadelede düdüğü Taylor Antony çalacak.

İLK 11'LER Özbekistan: Yusupov, Karimov, Ashurmatov, Khusanov, Avdullaev, Nasrullaev, Shukurov, Mozgovoy, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov. Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Lerma, Puerta, Rodriguez, Arias, Diaz, Suarez. ÖZBEKİSTAN-KOLOMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 2026 Dünya Kupası'nın birinci haftasında K Grubu'nda oynanan Özbekistan - Kolombiya maçı 18 Haziran 2026 Perşembe günü TSİ 05.00'da gerçekleşecek. Kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarında naklen ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

Kolombiya, 2026 Dünya Kupası'nda 7. kez sahne alırken Galatasaray'ın yıldızı Sanchez turnuvada yer alacak. (AA) KOLOMBİYA DÜNYA KUPASI'NA GERİ DÖNDÜ 2022 Dünya Kupası'nı kaçıran Kolombiya, bu yıl yeniden turnuvada yer alıyor. Güney Amerika Elemeleri'ni 28 puanla üçüncü sırada tamamlayan ekip, tarihinde 7. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. James Rodriguez liderliğindeki kadroda Luis Diaz, Richard Rios, Jhon Arias ve Galatasaraylı Davinson Sanchez dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.