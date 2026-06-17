Son şampiyon sahne alıyor! Arjantin ve Cezayir kozlarını paylaşıyor

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geliyor. Kansas City Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede iki ülke 3 puanı hanelerine yazdırarak güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.