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Son şampiyon sahne alıyor! Arjantin ve Cezayir kozlarını paylaşıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son şampiyon sahne alıyor! Arjantin ve Cezayir kozlarını paylaşıyor

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geliyor. Kansas City Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede iki ülke 3 puanı hanelerine yazdırarak güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda oynanacak Arjantin ve Cezayir karşılaşması futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Arjantin, rakibi Cezayir ile karşı karşıya gelirken dev mücadele TSİ saat 04.00'da başlayacak.

Son şampiyon sahne alıyor! Arjantin ve Cezayir kozlarını paylaşıyor - 1

Kansas City Stadyumu'nda oynanacak maçı Szymon Marciniak yönetecek.


ARJANTİN-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası'nda dikkat çeken Arjantin-Cezayir mücadelesi 17 Haziran 2026 Çarşamba günü TSİ 04.00'da başlayacak. Maç naklen ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında ekranlara gelecek.

#Dünya Kupası
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