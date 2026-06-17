Son şampiyon sahne alıyor! Arjantin ve Cezayir kozlarını paylaşıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geliyor. Kansas City Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede iki ülke 3 puanı hanelerine yazdırarak güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda oynanacak Arjantin ve Cezayir karşılaşması futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Arjantin, rakibi Cezayir ile karşı karşıya gelirken dev mücadele TSİ saat 04.00'da başlayacak.