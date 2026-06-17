I grubunda kritik karşılaşma! Irak ve Norveç kozlarını paylaşıyor
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın I Grubu maçında Irak ve Norveç karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçta taraflar Boston Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşmanın takibini ahaber.com.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Futbolseverlerin merakla beklediği I Grubu'ndaki dev mücadele ABD'nin Boston kentinde oynanacak. Irak-Norveç karşılaşmasında düdüğü Pierre Ghislain çalarken, her iki takımda galibiyet elde etmek istiyor.
IRAK-NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2026 Dünya Kupası Irak-Norveç maçı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 01.00'da başlayacak. Maç naklen ve şifresiz olarak TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
İLK 11'LER
Irak: Fahad Talib, Ali, Tahseen, Sulaka, Doski, Amyn, Al-Ammari, Iqbal, Al-Hamadi, Hussein, Ali Jasim
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Oscar Bobb, Nusa, Haaland