CANLI | Avusturya - Ürdün

2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun en büyük sahnesinde sürprizlere ve tarihi anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. J Grubu'nun dikkat çeken eşleşmesinde, Avrupa'nın disiplinli ve taktiksel gücü Avusturya, turnuvanın en yeni yüzlerinden biri olan Ürdün ile kozlarını paylaşıyor.

AVUSTURYA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ralf Rangnick döneminden bu yana oyun kimliğini oturtan ve Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Avusturya, J Grubu'ndaki açılış maçında hata yapmak istemiyor. Deneyimli isimlerin yanına monte edilen genç yeteneklerle dikkat çeken ekip, Ürdün karşısında alacağı net bir galibiyetle gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor.

ÜRDÜN İÇİN TARİHİ MİLAT

Orta Doğu futbolunun yükselen değerlerinden biri olan Ürdün ise tarihinde ilk kez boy gösterdiği Dünya Kupası sahnelerinde "kaybedecek bir şeyi olmayan takım" profilini çiziyor. Turnuvaya katılarak şimdiden büyük bir başarıya imza atan Ürdün, güçlü rakibi karşısında katı savunma ve hızlı hücumlarla puan ya da puanlar aramayı planlıyor.