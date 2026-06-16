Üst tur yolunda kritik sınav! İran ve Yeni Zelanda karşı karşıya

Grup dengelerini doğrudan etkileyebilecek mücadelede İran'ın teknik gücü ile Yeni Zelanda'nın mücadeleci futbol anlayışı karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da puan kaybına yer bırakmak istemediği dev randevunun, grubun kaderini şekillendirecek maçlardan biri olması bekleniyor.

G Grubu'nda kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Üst tur yolunda avantaj yakalamak isteyen İran ile Yeni Zelanda, hayati önem taşıyan karşılaşmada sahaya çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği İran - Yeni Zelanda karşılaşması, Türkiye'de sabaha karşı oynanacak. Los Angeles'taki mücadele, 16 Haziran Salı günü TSİ 04.00'te başlayacak.

G Grubu'nun kaderini etkileyebilecek kritik randevu öncesinde geri sayım sürerken, iki takım da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edecek.

MAÇ HANGİ KANALDA?

İran - Yeni Zelanda karşılaşması, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları ise ahaber.com.tr'de yer alacak.