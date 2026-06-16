CANLI | Suudi Arabistan - Uruguay

URUGUAY İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Dünya Kupası'na galibiyetle başlamak için sahada yer alıyor. Federico Valverde, Darwin Nunez ve Ronald Araujo gibi yıldız isimlere sahip Güney Amerika ekibi, grup aşamasında hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

SUUDİ ARABİSTAN SÜRPRİZ PEŞİNDE

Son yıllardaki yükselişiyle dikkat çeken Suudi Arabistan ise Dünya Kupası'nda bir kez daha ses getirecek bir sonuca imza atmanın hesabını yapıyor. Körfez temsilcisi, Uruguay karşısında puan ya da puanlar alarak grup yarışında avantaj yakalamaya çalışıyor.

H GRUBU'NDA KRİTİK MÜCADELE

Giorgos Donis'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ile Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, H Grubu'nun kritik maçlarından birinde kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın sonucu, gruptaki sıralamayı ve üst tur yarışını doğrudan etkileyebilecek önem taşıyor.