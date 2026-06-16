Dünya Kupası'nda yıldızlar sahnede! Fransa ile Senegal karşı karşıya
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. I Grubu'nun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Fransa ile Senegal kozlarını paylaşacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada gözler New Jersey'deki MetLife Stadyumu'na çevrilirken, dünya yıldızlarını karşı karşıya getirecek mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fransa-Senegal maçının canlı anlatımını ve tüm detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Futbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. I Grubu'nun kritik karşılaşmalarından biri olarak gösterilen Fransa-Senegal mücadelesinde düdük, tecrübeli hakem Alireza Faghani'de olacak.
FRANSA – SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Fransa–Senegal karşılaşması, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Dünya Kupası'nın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösterilen dev randevu, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Grup aşamasının kaderini etkileyebilecek karşılaşma öncesinde futbolseverler nefeslerini tutarken, gözler MetLife Stadyumu'nda olacak.
MBAPPE KAPTANLIĞINDA YILDIZLAR SAHNEDE
Dünya Kupası'nın en güçlü kadrolarından biriyle sahne alan Fransa, şampiyonluk hedefi doğrultusunda turnuvaya iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi yıldız isimlerin liderlik ettiği Fransız ekibinde, Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi genç yetenekler de dikkat çekiyor. Tecrübe ve dinamizmi bir araya getiren Fransa'nın zengin hücum hattı, rakiplerine gözdağı veriyor.
FENERBAHÇELİ KANTE YİNE TURNUVANIN MERKEZİNDE
Fransa'nın deneyimli yıldızlarından N'Golo Kante, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da takımının en önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.
Kariyeri boyunca orta sahadaki enerjisi, mücadele gücü ve oyun disipliniyle fark yaratan tecrübeli futbolcunun, Senegal karşısında sergileyeceği performans merakla bekleniyor.
Özellikle fizik gücüyle dikkat çeken rakibine karşı Kante'nin orta alandaki etkinliği, mücadelede belirleyici unsurlardan biri olabilir.