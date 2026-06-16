Dünya Kupası'nda yıldızlar sahnede! Fransa ile Senegal karşı karşıya

Dünya Kupası 'nın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösterilen dev randevu, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Grup aşamasının kaderini etkileyebilecek karşılaşma öncesinde futbolseverler nefeslerini tutarken, gözler MetLife Stadyumu'nda olacak.

MBAPPE KAPTANLIĞINDA YILDIZLAR SAHNEDE

Dünya Kupası'nın en güçlü kadrolarından biriyle sahne alan Fransa, şampiyonluk hedefi doğrultusunda turnuvaya iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele gibi yıldız isimlerin liderlik ettiği Fransız ekibinde, Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi genç yetenekler de dikkat çekiyor. Tecrübe ve dinamizmi bir araya getiren Fransa'nın zengin hücum hattı, rakiplerine gözdağı veriyor.