Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. Suudi Arabistan ile Uruguay arasında oynanan maç öncesindeki seremoni sırasında, Suudi Arabistan bayrağında yer alan "Kelime-i Tevhid" i fadesinin yere temas etmemesi için standart protokolün dışına çıkıldığı görüldü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Suudi Arabistan–Uruguay karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen seremoni, turnuva tarihine geçebilecek sıra dışı bir uygulamaya sahne oldu.

Karşılaşma öncesinde sahaya serilmesi planlanan dev ülke bayrakları arasında yer alan Suudi Arabistan bayrağı, diğer örneklerden farklı olarak zemine bırakılmadı. Bayrak, seremoni boyunca görevli ekipler tarafından havada tutuldu ve yere temas ettirilmedi.

KELİME-İ TEVHİD HASSASİYETİ Suudi Arabistan bayrağının üzerinde yer alan ve İslam inancının temel ifadelerinden biri kabul edilen "Kelime-i Tevhid" yazısının yere değmemesi amacıyla bu yöntemin tercih edildiği değerlendiriliyor.

Seremoni görüntülerinde, bayrağın saha zeminine serilmek yerine çok sayıda görevli tarafından kenarlarından tutularak havada taşındığı görülürken, bu uygulamanın FIFA organizasyonlarında alışılmış prosedürlerden farklı olduğu dikkat çekti.