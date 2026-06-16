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Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi

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Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi

FIFA’dan eşi benzeri görülmemiş esneklik: Kelime-i Tevhid yazısının yere değmemesi için seremoni kuralları tamamen esnetildi ve dev bayrak turnuva tarihinde ilk kez havada taşındı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. Suudi Arabistan ile Uruguay arasında oynanan maç öncesindeki seremoni sırasında, Suudi Arabistan bayrağında yer alan "Kelime-i Tevhid" ifadesinin yere temas etmemesi için standart protokolün dışına çıkıldığı görüldü.

Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi - 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Suudi Arabistan–Uruguay karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen seremoni, turnuva tarihine geçebilecek sıra dışı bir uygulamaya sahne oldu.

Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi - 2

Karşılaşma öncesinde sahaya serilmesi planlanan dev ülke bayrakları arasında yer alan Suudi Arabistan bayrağı, diğer örneklerden farklı olarak zemine bırakılmadı. Bayrak, seremoni boyunca görevli ekipler tarafından havada tutuldu ve yere temas ettirilmedi.

KELİME-İ TEVHİD HASSASİYETİ

Suudi Arabistan bayrağının üzerinde yer alan ve İslam inancının temel ifadelerinden biri kabul edilen "Kelime-i Tevhid" yazısının yere değmemesi amacıyla bu yöntemin tercih edildiği değerlendiriliyor.

Seremoni görüntülerinde, bayrağın saha zeminine serilmek yerine çok sayıda görevli tarafından kenarlarından tutularak havada taşındığı görülürken, bu uygulamanın FIFA organizasyonlarında alışılmış prosedürlerden farklı olduğu dikkat çekti.

Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi - 3

RESMî AÇIKLAMA YAPILMADI

FIFA veya organizatörler tarafından konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak maç öncesi çekilen görüntüler ve fotoğraflar, Suudi Arabistan bayrağı için diğer ülke bayraklarından farklı bir uygulamanın hayata geçirildiğini ortaya koydu.

Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi - 4

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı uygulamayı dini hassasiyetlere gösterilen saygının bir göstergesi olarak değerlendirdi.
Dünya Kupası’nda tarihi istisna! Kelime-i Tevhid yazısı yere değdirilmedi - 5

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