Potada dev randevu! Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan doruğa çıkıyor. Seride öne geçen Beşiktaş Gain, deplasmanda ikinci galibiyetini alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Fenerbahçe Beko ise seride dengeyi sağlamak için parkede kritik bir mücadele verecek. Dev finalin tüm detayları haberimizde.