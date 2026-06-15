Potada dev randevu! Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde heyecan doruğa çıkıyor. Seride öne geçen Beşiktaş Gain, deplasmanda ikinci galibiyetini alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Fenerbahçe Beko ise seride dengeyi sağlamak için parkede kritik bir mücadele verecek. Dev finalin tüm detayları haberimizde.
Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nde ikinci maç heyecanı yaşanıyor.
Serinin ilk karşılaşmasını kazanarak 1-0 öne geçen Beşiktaş Gain, deplasmanda da galip gelerek avantajını artırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, seriyi 2-0'a taşıyarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için parkeye çıkacak.
FENERBAHÇE BEKO EVİNDE DENGE PEŞİNDE
Serinin ilk maçını kaybeden Fenerbahçe Beko ise taraftarı önünde sahaya galibiyet hedefiyle çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, seride eşitliği sağlamak ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için Beşiktaş Gain karşısında kazanmak istiyor. Kritik mücadelede ev sahibi ekip, saha ve seyirci avantajını kullanarak seriyi 1-1'e getirmeyi amaçlıyor.
DEV MAÇ NE ZAMAN? İŞTE YAYIN BİLGİLERİ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi'nin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşma, beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.