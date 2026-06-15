CANLI | İspanya - Yeşil Burun Adaları

Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da yer aldığı grupta mücadele edecek iki takım, turnuvaya puanla başlamayı hedefliyor. İlk hafta karşılaşması, grup sıralaması açısından kritik önem taşırken ekipler sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanacak İspanya - Yeşil Burun Adaları mücadelesi, 15 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvadaki ilk sınavına çıkacak iki ekip, grup aşamasına iyi bir başlangıç yapabilmek için sahada üç puan mücadelesi verecek. İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki kritik karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabian, Pedri, Ferran, Gavi, Oyarzabal

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Borges, Lopes, Sidny Cabral, Pina, Jovane Cabral, Monteiro, Duarte, Mendes, Livramento

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda ilk hafta öncesinde tüm takımların puanı bulunmuyor. İspanya, dünya futbolunun en güçlü milli takımlarından biri olarak turnuvaya favoriler arasında başlarken, Yeşil Burun Adaları ise sürpriz sonuçlar alarak grupta iddiasını ortaya koymayı amaçlıyor.

H Grubu'nda yer alan Uruguay ve Suudi Arabistan'ın da mücadele edeceği ilk hafta sonunda puan tablosunun şekillenmeye başlaması bekleniyor. İspanya, topa sahip olma ve hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıkarken, Yeşil Burun Adaları'nın ise disiplinli savunması ve hızlı geçiş hücumlarıyla rakibine karşı direnç göstermesi bekleniyor.

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın mücadelesi, grup dengeleri açısından büyük önem taşıyor.